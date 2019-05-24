Суд наказал напавшего на пакистанца в Ыйсмяэ мужчину арестом

В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. Полиция начала расследование, а суд наказал 43-летнего мужчину восьмидневным арестом.
43-летний мужчина, который нарушил общественный порядок в Ыйсмяэ 22 мая, вчера был задержан. Полиция ходатайствовала в качестве наказания за нарушение общественного порядка об аресте, так как ранее назначенный ему за подобное деяние денежный штраф не имел желаемого воздействия.
Харьюский уездный суд признал сегодня мужчину виновным в нарушении общественного порядка. В качестве наказания ему было назначено восемь дней ареста, отбывание наказания будет считаться с момента его задержания вчера вечером. У мужчины есть право подать апелляцию в течение семи дней после объявления решения суда. Мужчина признал в суде себя виновным, а также то, что его поведение было неправильным.
Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги сказал, что каждый человек в Эстонии имеет право чувствовать себя на улице безопасно.
„В обществе существуют договоренности о правилах поведения, в общественном пространстве нет места оскорблениям, запугиваниям и угрозам, вне зависимости от мотивов. Полиция относится к таким случаям очень серьезно, так как наше цель — обеспечить чувство безопасности людей. Суд также дал сегодня оценку, что агрессивное поведение в общественных местах не акцептируется ", — сказал Эркко Пийримяги.
Пийримяги напоминает, что в случае, если кто-то чувствует опасность своей жизни, здоровью или имуществу, что правильнее всего будет позвонить немедленно на номер 112.
Как Delfi писал ранее, нападавшим был беспартийный Тауно, который в социальных сетях совсем не скрывает свои радикальные взгляды.
На данный момент Тауно сделал в своем аккаунте в Facebook зачистку, но еще вчера там висела фотография, на которой он был в той же футболке, что и на видео. "Nats EKREt igasse päeva" ("Немного EKRE на каждый день", игра слов на тему нацизма) напечатано на футболке под большим логотипом EKRE.
Еще он большой фанат Адольфа Гитлера, и его очень цепляют темнокожие люди на улице. Когда он видит на улице темнокожего человека, он фотографирует его и выкладывает в соцсеть с расистским комментарием.
Мужчину не останавливают даже предписания властей — в прошлом году он хвастался штрафом, который получил за то, что предлагал в соцсетях 1000 евро за труп чернокожего человека. В комментариях он упомянул, что . полиция его уже четыре раза допрашивала на эту тему.
Несмотря на то, что в соцсетях он называл себя членом EKRE, согласно данным регистра, он не состоит ни в одной партии. Он не однократно призывал людей выйти на улицы и взяться за оружие, но к счастью, ему не удалось найти себе сторонников.
После того, как СМИ распространили видео, где Тауно нападает на пакистанца, его узнали друзья. Когда сам он увидел, что никто не одобряет его действия, то он объявил в "Клубе друзей EKRE" в Facebook, что на самом деле он якобы получил от кого-то 200 евро, что спровоцировать инцидент. Через какое-то время его удалили из группы, хотя он неустанно выражал поддержку EKRE.
Будучи поклонником Гитлера, Тауно выкладывал в социальные сети фото того, как украшает со своей маленькой дочкой печенье свастикой и символикой SS. Он также сфотографировался с нацистским флагом в Раквере у памятника быку. Не говоря уже о том, что какое-то время его фото профилем был портрет Гитлера.