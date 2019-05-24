Суд наказал напавшего на пакистанца в Ыйсмяэ мужчину арестом

43-летний мужчина, который нарушил общественный порядок в Ыйсмяэ 22 мая, вчера был задержан. Полиция ходатайствовала в качестве наказания за нарушение общественного порядка об аресте, так как ранее назначенный ему за подобное деяние денежный штраф не имел желаемого воздействия.

Харьюский уездный суд признал сегодня мужчину виновным в нарушении общественного порядка. В качестве наказания ему было назначено восемь дней ареста, отбывание наказания будет считаться с момента его задержания вчера вечером. У мужчины есть право подать апелляцию в течение семи дней после объявления решения суда. Мужчина признал в суде себя виновным, а также то, что его поведение было неправильным.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги сказал, что каждый человек в Эстонии имеет право чувствовать себя на улице безопасно.

„В обществе существуют договоренности о правилах поведения, в общественном пространстве нет места оскорблениям, запугиваниям и угрозам, вне зависимости от мотивов. Полиция относится к таким случаям очень серьезно, так как наше цель — обеспечить чувство безопасности людей. Суд также дал сегодня оценку, что агрессивное поведение в общественных местах не акцептируется ", — сказал Эркко Пийримяги.

Пийримяги напоминает, что в случае, если кто-то чувствует опасность своей жизни, здоровью или имуществу, что правильнее всего будет позвонить немедленно на номер 112.

Как Delfi писал ранее, нападавшим был беспартийный Тауно, который в социальных сетях совсем не скрывает свои радикальные взгляды.