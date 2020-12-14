14.12.2020, 17:50

Суд наказал гражданина Эстонии за незаконное пересечение границы в Псковской области

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Суд наказал гражданина Эстонии за незаконное пересечение границы в Псковской области
Foto: Tiit Blaat

11 декабря 2020 года Печорским районным судом Псковской области рассмотрен протокол об административном правонарушении, (нарушение режима Государственной границы Российской Федерации, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства) в отношении гражданина Эстонской Республики, передает пресс-служба судов Псковской области.

Судом установлено, что И. в пешем порядке в МАПП ”Куничина Гора” Печорского района Псковской области незаконно пересек без документов (паспорт, виза) Государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию.

За нарушение правил пересечения Государственной границы РФ судом назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Постановление об административном наказании в законную силу не вступило.

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