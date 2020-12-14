Суд наказал гражданина Эстонии за незаконное пересечение границы в Псковской области

Судом установлено, что И. в пешем порядке в МАПП ”Куничина Гора” Печорского района Псковской области незаконно пересек без документов (паспорт, виза) Государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию.

За нарушение правил пересечения Государственной границы РФ судом назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Постановление об административном наказании в законную силу не вступило.