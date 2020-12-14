Суд наказал гражданина Эстонии за незаконное пересечение границы в Псковской области

11 декабря 2020 года Печорским районным судом Псковской области рассмотрен протокол об административном правонарушении, (нарушение режима Государственной границы Российской Федерации, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства) в отношении гражданина Эстонской Республики, передает пресс-служба судов Псковской области.
Судом установлено, что И. в пешем порядке в МАПП ”Куничина Гора” Печорского района Псковской области незаконно пересек без документов (паспорт, виза) Государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию.
За нарушение правил пересечения Государственной границы РФ судом назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Постановление об административном наказании в законную силу не вступило.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Чего категорически нельзя делать при обгоне дальнобойщика
3 неисправности, при которых машину пора продавать
Мэддисон жестко высказался о Cyberpunk 2077
Боец из Кыргызстана победил в UFC