Суд над женой инструктора, выстрелившей в него, откладывается: прокурор в изоляции

Новые даты пока неизвестны, однако известно, что процесс будет частично закрытым в интересах потерпевшего и в целях защиты его личной и семейной жизни.

Как известно, в мае этого года Баховский пострадал от действий своей супруги Лийны, которая в ходе совместного распития спиртного выстрелила мужу в лицо, после чего к ним в дом приехала полиция, обнаружившая в том числе и несколько единиц нелегального оружия.

В результате было возбуждено два уголовных дела — женщину будут судить по обвинению в покушении на убийство, а ее супруга обвинили в незаконном обороте оружия и наказали 11 месяцами тюрьмы условно.

Всего в доме и хозяйственных постройках полицейские обнаружили 12 единиц огнестрельного оружия, три из которых были незаконными, кроме того, на территории были обнаружен и нелегальные детали оружия, а также глушитель.