11.01.2021, 11:30

Суд над женой инструктора, выстрелившей в него, откладывается: прокурор в изоляции


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Суд над женой инструктора, выстрелившей в него, откладывается: прокурор в изоляции
Liina BahovskiFoto: Merilin Ulm, Õhtuleht

Завтра должен был начаться судебный процесс над Лийной Баховски, которая весной прошлого года выстрелила в своего мужа, известного инструктора по стрельбе Мартина Баховски, однако заседание переносится, поскольку прокурор находится в изоляции.

Новые даты пока неизвестны, однако известно, что процесс будет частично закрытым в интересах потерпевшего и в целях защиты его личной и семейной жизни.

Как известно, в мае этого года Баховский пострадал от действий своей супруги Лийны, которая в ходе совместного распития спиртного выстрелила мужу в лицо, после чего к ним в дом приехала полиция, обнаружившая в том числе и несколько единиц нелегального оружия.

В результате было возбуждено два уголовных дела — женщину будут судить по обвинению в покушении на убийство, а ее супруга обвинили в незаконном обороте оружия и наказали 11 месяцами тюрьмы условно.

Всего в доме и хозяйственных постройках полицейские обнаружили 12 единиц огнестрельного оружия, три из которых были незаконными, кроме того, на территории были обнаружен и нелегальные детали оружия, а также глушитель.

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