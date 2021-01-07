Суд арестовал пенсионера, подозреваемого в убийстве молодой матери в Ласнамяэ. Свою вину он не признает

Ходатайство о взятии мужчины под стражу на время предварительного следствия подала Пыхьяская окружная прокуратура. Суд согласился с прокуратурой, так как поведение мужчины было непредсказуемое и крайне жестокое.

Подозреваемый будет взят под стражу на срок до двух месяцев.

Маргус Вийра, защитник 80-летнего Мати, сказал, что его подопечный признал себя виновным в незаконном владении оружием, но не признает себя виновным в убийстве. "Он сказал, что целенаправленно никого не убивал", - сообщил Вийра.

Защитник подтвердил, что пожилой мужчина действительно пришел к двери своей соседки из-за бытового шума. Каким образом разрешение обычной в многоквартирном доме проблемы переросло в убийство, Вийра не пояснил. "Он всё рассказал на допросе", - сказал защитник.

Следствие ведется по статьям об убийстве и незаконном владении оружием. Оно должно выяснить, что привело к эскалации конфликта, в результате которого было сделано несколько выстрелов, и откуда пенсионер взял незаконное оружие.

Как ранее писал Delfi, 5 января в доме на улице Юмера в Ласнамяэ произошло убийство. Предположительно 80-летний Мати застрелил 36-летнюю Полину. В квартире осталось два ребенка — 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления, его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.

Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Якобы ему не давали спать двое маленьких детей. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако соседи говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.

Убийство было совершено из револьвера. Откуда револьвер у 80-летнего пенсионера — полиция выясняет. Примечательно, что у Мати не было разрешения на оружие.

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