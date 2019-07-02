Суд арестовал 21-летнего Эдуарда, подозреваемого в убийстве подростка в Тартумаа

Ходатайство об аресте в суд подала прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Маарья-Лийса Сари.

По словам прокурора, прошлое молодого человека и обстоятельства данного преступления говорят о его особом цинизме по отношению к жизни и здоровью других людей.



«21-летний подозреваемый и ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке за совершение связанных насилием преступлений, поэтому мы имеем дело с человеком, которому были даны ряд возможностей встать на путь соблюдения закона, но он эти возможности не использовал. Об этом красноречиво говорит то обстоятельство, что данное преступление было совершено во время испытательного срока», - сказала Сари.

Тартуский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал санкцию на арест подозреваемого сроком на два месяца.

Задержанный в качестве второго подозреваемого мужчина ранее не наказывался за совершение преступлений. Его роль предстоит уточнить в ходе дальнейшего расследования.

Следствие по статье 114, предусматривающей ответственность за убийство ведет отдела по борьбе тяжкими преступлениями Лыунаской префектуры.