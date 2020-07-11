11.07.2020, 21:53
Субботний шторм оставил без электричества свыше 34 000 домохозяйств
Сегодня утром по Эстонии прошел штормовой ветер. Сейчас ветер успокаивается, однако по всей стране без электричества остались свыше 34 000 домохозяйств.
Сегодня утром по Эстонии прошел штормовой ветер. Сейчас ветер успокаивается, однако по всей стране без электричества остались свыше 34 000 домохозяйств.
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