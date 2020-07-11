11.07.2020, 21:53

Субботний шторм оставил без электричества свыше 34 000 домохозяйств


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Сегодня утром по Эстонии прошел штормовой ветер. Сейчас ветер успокаивается, однако по всей стране без электричества остались свыше 34 000 домохозяйств.

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