11.07.2020, 21:53
Субботний шторм оставил без электричества свыше 34 000 домохозяйств
Сегодня утром по Эстонии прошел штормовой ветер. Сейчас ветер успокаивается, однако по всей стране без электричества остались свыше 34 000 домохозяйств.
Сегодня утром по Эстонии прошел штормовой ветер. Сейчас ветер успокаивается, однако по всей стране без электричества остались свыше 34 000 домохозяйств.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Китайское СМИ раскрывает правду о коронавирусе: не верьте фейкам