Суббота на дорогах прошла относительно спокойно: 28 нетрезвых водителей и пострадавшая пожилая женщина

24 октября в 16.18 в Харьюмаа на 16-м километре таллиннской окружной дороги автомобиль Nissan X-Trail, за рулем которого находилась 62-летняя женщина, выехал с дороги в кювет. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За минувшие сутки было задержано 27 водителей в алкогольном и 1 водитель в наркотическом опьянении.