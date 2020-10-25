25.10.2020, 08:00
Суббота на дорогах прошла относительно спокойно: 28 нетрезвых водителей и пострадавшая пожилая женщина
По сообщению полиции, за субботу зарегистрировано лишь одно ДТП.
По сообщению полиции, за субботу зарегистрировано лишь одно ДТП.
24 октября в 16.18 в Харьюмаа на 16-м километре таллиннской окружной дороги автомобиль Nissan X-Trail, за рулем которого находилась 62-летняя женщина, выехал с дороги в кювет. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
За минувшие сутки было задержано 27 водителей в алкогольном и 1 водитель в наркотическом опьянении.
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