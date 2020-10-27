Стрелявший по автобусам в Кохтла-Ярве подросток получил приговор
Вируский уездный суд приговорил к полутора годам лишения свободы 17-летнего подростка, который 16 января этого года стрелял в Кохтла-Ярве из окна жилого дома по проезжавшим мимо автобусам. Помимо этого молодого человека обвинили в совершении и других преступлений — избиении и краже алкоголя, пишет rus.err.
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