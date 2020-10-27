27.10.2020, 17:10

Стрелявший по автобусам в Кохтла-Ярве подросток получил приговор


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Kohus
KohusFoto: Karl-Eerik Pink

Вируский уездный суд приговорил к полутора годам лишения свободы 17-летнего подростка, который 16 января этого года стрелял в Кохтла-Ярве из окна жилого дома по проезжавшим мимо автобусам. Помимо этого молодого человека обвинили в совершении и других преступлений — избиении и краже алкоголя, пишет rus.err.

Как установило следствие, из окна жилого дома было произведено не менее пяти выстрелов по трем автобусам, где оказались разбиты пять окон.

Задержать компанию, в которую входил обвиняемый, удалось по горячим следам.

Вируский уездный суд признал 17-летнего молодого человека виновным в стрельбе по автобусам, краже 2 марта из магазина в Йыхви алкоголя и уличной драке в Кохтла-Ярве 19 марта. За эти преступления он был приговорен к 1 году, 5 месяцам и 28 дням лишения свободы.

В части наказания приговор уже вступил в законную силу.

Фирма Atko оценила ущерб в 660 евро, фирма Lüganuse HTM — в 8709 евро.

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