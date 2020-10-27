Стрелявший по автобусам в Кохтла-Ярве подросток получил приговор

Как установило следствие, из окна жилого дома было произведено не менее пяти выстрелов по трем автобусам, где оказались разбиты пять окон.

Задержать компанию, в которую входил обвиняемый, удалось по горячим следам.

Вируский уездный суд признал 17-летнего молодого человека виновным в стрельбе по автобусам, краже 2 марта из магазина в Йыхви алкоголя и уличной драке в Кохтла-Ярве 19 марта. За эти преступления он был приговорен к 1 году, 5 месяцам и 28 дням лишения свободы.

В части наказания приговор уже вступил в законную силу.

Фирма Atko оценила ущерб в 660 евро, фирма Lüganuse HTM — в 8709 евро.