Стрелявший по автобусам в Кохтла-Ярве подросток получил приговор
Вируский уездный суд приговорил к полутора годам лишения свободы 17-летнего подростка, который 16 января этого года стрелял в Кохтла-Ярве из окна жилого дома по проезжавшим мимо автобусам. Помимо этого молодого человека обвинили в совершении и других преступлений — избиении и краже алкоголя, пишет rus.err.
Еще одна победа Хабиба: в этот раз над Бузовой
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Что означает эхо в телефонных разговорах