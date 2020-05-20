Стрелявшая в мужа супруга Мартина Баховски арестована

Старший прокурор Пыхьяской префектуры Катрин Паэсоо пояснила, что человек, который употребляет алкоголь и во владении которого находится оружие, может быть непредсказуем иопасен.

"Поэтому посчитала необходимым ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Суд, оценив собранные доказательства, счел это обоснованным, и женщина взята под стражу на время предварительного следствия", - сообщила Паэсоо.

Как вчера сказала руководящая следствием Паэсоо, ранее несудимая женщина признана подозреваемой в покушении на убийство.

"Идут первичные следственные мероприятия, чтобы собрать информацию для принятия решения об аресте женщины. На данный момент известно, что супруги имели оружие на законных основаниях. Сейчас устанавливается, из какого оружия стреляли и было ли в доме нелегальное оружие или патроны", - сказала прокурор.