Стрельба возле автовокзала в Таллинне: что произошло?

Полиция сообщает, что сегодня утром в Таллинне были слышны выстрелы из пистолета.
"Сегодня утром в 8:52 сообщили, что на Таллиннском автобусном вокзале иностранец, 32-летний мужчина, выстрелил из заряженного стартового пистолета. Никто не пострадал. Полицейские задержали иностранца через несколько минут после поступления вызова", — прокомментировала для RusDelfi пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны Виктория Корпан.
В течение дня будет дополнительная информация.
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