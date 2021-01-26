26.01.2021, 13:09

Стрельба возле автовокзала в Таллинне: что произошло?

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Tallinna bussijaam värvus vabariigi aastapäeva eel sinimustvalgeks
Tallinna bussijaam värvus vabariigi aastapäeva eel sinimustvalgeksFoto: Oleg_Harchenko

Полиция сообщает, что сегодня утром в Таллинне были слышны выстрелы из пистолета.

"Сегодня утром в 8:52 сообщили, что на Таллиннском автобусном вокзале иностранец, 32-летний мужчина, выстрелил из заряженного стартового пистолета. Никто не пострадал. Полицейские задержали иностранца через несколько минут после поступления вызова", — прокомментировала для RusDelfi пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны Виктория Корпан.

В течение дня будет дополнительная информация.

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