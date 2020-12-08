Стрельба в Маарду: женщина получила тяжелое ранение

Как сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны, 7 декабря в Маарду произошел инцидент, в ходе которого 34-летний мужчина, выстрелил из похожего на оружие предмета в 32-летнюю женщину.

Скорая помощь доставила женщину, получившую опасное для жизни ранение, в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. По ходатайству прокуратуры мужчина на время предварительного следствия взят под стражу.

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