Стрельба в Маарду: женщина получила тяжелое ранение

В понедельник в Маарду произошел инцидент с использованием оружия, в ходе которого тяжелое ранение получила женщина.
Как сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны, 7 декабря в Маарду произошел инцидент, в ходе которого 34-летний мужчина, выстрелил из похожего на оружие предмета в 32-летнюю женщину.
Скорая помощь доставила женщину, получившую опасное для жизни ранение, в больницу.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. По ходатайству прокуратуры мужчина на время предварительного следствия взят под стражу.
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