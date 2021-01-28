Стрельба на мосту Мустакиви: суд оправдал обвиняемого. Преступление переквалифицировано

Дорошкевича всё же признали виновным в попытке спровоцированного убийства, если теперь он совершит в течение двух лет новое преступление — он отправится в места заключения на 1 год и 6 месяцев.

Суд второй инстанции отметил, что обвиняемый провел в предварительном заключении три месяца, это уже можно считать "шоковым" тюремным заключением, которое уже оказало необходимое воздействие на подсудимого.

Окружной суд сегодня счел, что Дорошкевич действовал в состоянии необходимой обороны, так как потерпевший сам начал кофликт, мешал выполнению Дмитрием рабочих обязанностей и безпричинно ударил его кулаком в лицо.

Потерпевший стремился продолжить конфликт, обзывая и провоцируя обвиняемого, несмотря на то, что узнал о том, что у обвиняемого есть огнестрельное оружие, из которого последний произвел предупредительный выстрел в воздух.

Окружной суд в то же время отметил, что Дорошкевич не должен был стрелять в потерпевшего. По оценке суда, Дорошкевич мог бы выстрелить по ногам потерпевшего.

В итоге суд счел, что в ситуации, когда потерпевший беспричинно напал на выполнявшего свои рабочие обязанности обвиняемого, угрожал и обзывал, а при этом Дорошкевич успел попросить работников проезжавшей мимо скорой помощи вызвать полицию, - в этой ситуации подсудимый действовал в состоянии сильного душевного возбуждения. Поэтому следовало его поведение квалифицировать как попытка спровоцированного убийства.

Суд частично удовлетворил иск о возмещении материального ущерба и присудил Дмитрия к выплатите потерпевшему в период 02.08.2018 - 3112.2018 ежемесячно 100 евро, а начиная с 01.01.2019 до полного выздоровления потерпевшего ежемесячно сумму, эквивалентную установленной правительством ЭР минимальной зарплате с коэффициентом 0,2.

В качестве компенсации морального ущерба подсудимый должен выплатить пострадавшему 5000 евро.

В доход государства Дмитрий должен выплатить 876 евро.

Приговор окружного суда не вошел в законную силу, он может быть оспорен в течение 30 дней.

Напомним, что суд первой инстанции (Харьюский уездный суд) признал 23 сентября 2020 года Дорошкевича виновным в покушении на убийство и приговорил его к 6 годам лишения свободы.