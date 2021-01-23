Стрельба из BMW в Юлемисте: одного из участников взяли под стражу

Полиция отреагировала на это сообщение со всей серьезностью и большими силами, и уже через пару минут на парковке у торгового центра Юлемисте этой машине дали знак остановиться.

"В момент остановки в машине находились четыре человека. В ходе осмотра автомобиля в BMW нашли три предмета, похожих на оружие. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка", — пояснил руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

Позже в пятницу полиция уточнила, что двумя предметами были стартовые пистолеты и третьим — макет автомата, который в принципе лишь выглядит как оружие, а стрелять из него нельзя.

Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу только одного находившегося в компании мужчины, потому что в случае ранее судимого мужчины выявилась опасность совершения новых преступлений. Суд сегодня согласился и взял мужчину под стражу на время предварительного следствия.