Стрельба из BMW в Юлемисте: одного из участников взяли под стражу

Вчера Delfi писал, как в ночь на четверг в Ласнамяэ в окрестностях торгового центра Ülemiste разъезжал BMW, из которого стреляли из похожих на оружие предметов. Сегодня суд взял под стражу одного из участников компании.
Полиция отреагировала на это сообщение со всей серьезностью и большими силами, и уже через пару минут на парковке у торгового центра Юлемисте этой машине дали знак остановиться.
"В момент остановки в машине находились четыре человека. В ходе осмотра автомобиля в BMW нашли три предмета, похожих на оружие. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка", — пояснил руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.
Позже в пятницу полиция уточнила, что двумя предметами были стартовые пистолеты и третьим — макет автомата, который в принципе лишь выглядит как оружие, а стрелять из него нельзя.
Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу только одного находившегося в компании мужчины, потому что в случае ранее судимого мужчины выявилась опасность совершения новых преступлений. Суд сегодня согласился и взял мужчину под стражу на время предварительного следствия.
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