25.07.2019, 10:37

Страшный случай на Хийумаа: волк набросился на женщину прямо на пороге ее дома и разодрал ей лицо

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rus.delfi.ee
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Страшный случай на Хийумаа: волк набросился на женщину прямо на пороге ее дома и разодрал ей лицо
Foto: Michael LaRosa, Unsplash

Рано утром 24 июля в районе полуострова Тахкуна на Хийумаа произошел несчастный случай: волк напал на женщину, пишет Maaleht.

Все началось с того, что женщина услышала во дворе визг собаки и решила запустить ее в дом. Она открыла дверь и собака забежала вовнутрь. Следовавший за собакой волк напал на хозяйку.

В результате нападения хищника женщина получила серьезные повреждения в области лица. Пострадавшая была доставлена в больницу. К настоящему моменту она отпущена на домашнее лечение и идет на поправку.

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