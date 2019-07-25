Страшный случай на Хийумаа: волк набросился на женщину прямо на пороге ее дома и разодрал ей лицо

Все началось с того, что женщина услышала во дворе визг собаки и решила запустить ее в дом. Она открыла дверь и собака забежала вовнутрь. Следовавший за собакой волк напал на хозяйку.

В результате нападения хищника женщина получила серьезные повреждения в области лица. Пострадавшая была доставлена в больницу. К настоящему моменту она отпущена на домашнее лечение и идет на поправку.