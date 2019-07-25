25.07.2019, 10:37
Страшный случай на Хийумаа: волк набросился на женщину прямо на пороге ее дома и разодрал ей лицо(6)
Рано утром 24 июля в районе полуострова Тахкуна на Хийумаа произошел несчастный случай: волк напал на женщину, пишет Maaleht.
Рано утром 24 июля в районе полуострова Тахкуна на Хийумаа произошел несчастный случай: волк напал на женщину, пишет Maaleht.
Все началось с того, что женщина услышала во дворе визг собаки и решила запустить ее в дом. Она открыла дверь и собака забежала вовнутрь. Следовавший за собакой волк напал на хозяйку.
В результате нападения хищника женщина получила серьезные повреждения в области лица. Пострадавшая была доставлена в больницу. К настоящему моменту она отпущена на домашнее лечение и идет на поправку.
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