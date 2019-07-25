Страшный случай на Хийумаа: волк набросился на женщину прямо на пороге ее дома и разодрал ей лицо. "Все было в крови"

Все началось с того, что Кайе Наппир услышала во дворе визг своего двухлетнего пса Бруно и решила запустить его в дом. Она открыла дверь и собака забежала вовнутрь. Следовавший за собакой волк напал на хозяйку.

В результате нападения хищника женщина получила серьезные повреждения в области лица. Пострадавшая была доставлена в больницу. К настоящему моменту она отпущена на домашнее лечение и идет на поправку.

”Я услышала, как собака скулит каким-то очень-очень странным голосом, будто зовет на помощь, — рассказывает Наппир. — Я встала. Сначала я не понимала, что происходит. Пошла запустить собаку в дом, а то, что находилось за дверью, бросилось мне в лицо. Скорее всего, оно хотело прыгнуть за собакой, а я оказалась на пути”.

Женщина закрыла дверь. ”Конечно, я не сразу поняла, что это был волк. Я вообще не поняла, что произошло. Я была в шоке. Все было в крови”.

Женщина наложила пластырь и знакомый отвез ее в больницу, где медики дали ей успокоительное. Длина раны на ее лице от виска до скулы составила 5,5 см. Кроме того, медикам пришлось зашивать рану на брови и веке.

По словам Наппир, собака не смогла защитить ее, поскольку сама была в замешательстве и дрожала. Она отметила, что Бруно по своей природе довольно трусливый. В ходе случившегося он не пострадал, но до сих пор боится один выходить на улицу.