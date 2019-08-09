Страшные подробности: убитый в Тартумаа подросток перед поджогом был еще жив

Если изначально оставалось неясным, был ли 16-летний Каспар жив перед тем, как дом подожгли, то теперь установлено: причиной смерти стало отравление угарным газом. По какой причине Каспар не смог выбраться из дома и были ли ему нанесены такие-то травмы, прокуратура не обнародует.

Как сообщил пресс-секретарь Лыунаской прокуратуры Каури Синкевичус, подозреваемые и иные связанные с инцидентом лица допрошены, но улики будут обнародованы только в суде.

Поскольку следствие продолжается, прокуратура намерена ходатайствовать о продлении срока пребывания под стражей главного подозреваемого Эдуарда Каска. Изначальный срок его задержания истекает в начале сентября.

21-летний Каск и 22-летний Расмус Тилк были задержаны в качестве подозреваемых в убийстве уже вечером того же дня, когда было найдено тело Каспара. Через два дня Каска заключили под стражу, а Тилку запретили покидать место жительства.

Как мы писали ранее, конфликт произошел из-за суммы в 60 евро. Полиция подтвердила Delfi, что до них дошла такая же информация. Тем не менее, полиция продолжает расследование причин сведения счетов. Как известно Delfi, трое молодых людей прекрасно ладили еще за неделю до инцидента и проводили время в одной компании.

Подозреваемый Каск имеет криминальное прошлое. Он совершил несколько связанных с насилием преступлений. Он два раза сидел в тюрьме и менее двух лет назад суд оценил вероятность совершения им нового преступления в течение следующих двух лет в 69%.