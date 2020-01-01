Страшная авария, выпавший из окна человек, драки, клиническая смерть. Каким выдался Новый год для скорой

Самый серьезный вызов поступил с Ярвевана теэ, где в результате столкновения двух машин пострадало восемь человек. Более подробно об аварии можно прочитать ЗДЕСЬ.

Из-за алкогольного опьянения помощь медиков потребовалась 66 людям, из-за наркотического — двум. Один человек выпал из окна третьего этажа. В драках пострадало пять человек.

Всего было зафиксировано 48 травм. В одном из этих случаев мужчина получил ожоги рук при обращении с фейерверком.

”Хорошим признаком является то, что по сравнению с прошлыми годами количество травм, связанных с насилием, уменьшилось почти вполовину. Кроме того, нам удалось успешно реанимировать пациента и вывести его из состояния клинической смерти”, — сообщил Delfi главный врач скорой Рауль Адлас.

Общая нагрузка на скорую была сопоставима с нагрузкой в этот же день прошлого года.