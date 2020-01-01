Страшная авария, выпавший из окна человек, драки, клиническая смерть. Каким выдался Новый год для скорой(9)
За минувшие сутки Таллиннская скорая помощь обслужила в общей сложности 342 вызова, что примерно на 100 больше, чем в обычный день.
За минувшие сутки Таллиннская скорая помощь обслужила в общей сложности 342 вызова, что примерно на 100 больше, чем в обычный день.
Самый серьезный вызов поступил с Ярвевана теэ, где в результате столкновения двух машин пострадало восемь человек. Более подробно об аварии можно прочитать ЗДЕСЬ.
Из-за алкогольного опьянения помощь медиков потребовалась 66 людям, из-за наркотического — двум. Один человек выпал из окна третьего этажа. В драках пострадало пять человек.
Всего было зафиксировано 48 травм. В одном из этих случаев мужчина получил ожоги рук при обращении с фейерверком.
”Хорошим признаком является то, что по сравнению с прошлыми годами количество травм, связанных с насилием, уменьшилось почти вполовину. Кроме того, нам удалось успешно реанимировать пациента и вывести его из состояния клинической смерти”, — сообщил Delfi главный врач скорой Рауль Адлас.
Общая нагрузка на скорую была сопоставима с нагрузкой в этот же день прошлого года.
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