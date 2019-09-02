Странное совпадение: когда полиция привезла домой найденного в ходе поисков мужчину, произошло удивительное

"Полиция получила из Йыгевамаа сообщение об исчезновении 72-летнего Ааре, имеющего проблемы с памятью. Ночные поиски на природе с привлечением дрона длились уже несколько часов, когда один из патрулей заметил мужчину, который подходил под описание пропавшего", — сообщает Лыунаская префектура на своей страничке в Facebook.

"Немногословный мужчина подвердил полицейским, что он действительно Ааре. Услышав, что близкие из-за него переживают и целую ночь разыскивают, мужчина сел в полицейский автомобиль, чтобы поехать домой".

Но когда родные вышли на порог встречать мужчину, то все очень удивились: одежда та самая, имя Ааре, но перед ними стоял совершенно чужой человек!

"Поиски возобновились, и утром был найден живым-здоровым и тот Ааре, который на самом деле пропал", — сообщает Лыунаская префектура.