Странная стрельба держит жителей Маарду в страхе: сначала разнесли окно, потом мишенью стал автобус

"Выстрелов много. Дети боятся даже дома оставаться одни. Постоянно кто-то слышит где-то стрельбу, — поделился страхами на условии анонимности один из местных жителей. — Люди уже в легкой панике и звонят при каждом небольшом хлопке в полицию. Но что эта бедная полиция сделает…"
По его словам, вот только позавчера вновь слышали выстрелы. Было сразу ясно, что это не фейерверк. Мужчина выскочил на улицу — а там никого.
По мнению Роланда Меритеэ, дело в хулиганском использовании пневматического оружия, которое некоторые считают "невинной детской игрушкой".
"Но были случаи, когда пневматика причиняла людям тяжелые травмы", — напоминает полицейский и заверяет, что полиция реагирует на все связанные с оружием случаи серьезно.
Правда, до сих пор не ясно, был ли инцидент 11 октября связан с духовым ружьем или нет. Непонятно, из чего стреляли в других случаях, которые полицией не зафиксированы.
Никто пока из людей не пострадал, хотя ранение похожее на пулевое получила в конце октября одна собака, что тоже добавило паники местному сообществу. Однако, по заверению ветеринара, сейчас нет оснований считать, что причиной травмы животного было какое-то оружие.
Если у кого-то есть информация о перечисленных выше случаях, или кто-то видел в районе Маарду человека с оружием, а также слышал стрельбу, полиция просит сообщить об этом по телефону 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или по электронной почте Кармо Каазику karmo.kaasik@politsei.ee (Роланду Меритеэ roland.meritee@politsei.ee).
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