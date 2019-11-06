06.11.2019, 20:35

Странная стрельба держит жителей Маарду в страхе: сначала разнесли окно, потом мишенью стал автобус

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Странная стрельба держит жителей Маарду в страхе: сначала разнесли окно, потом мишенью стал автобус
Ilmar Saabas

Жители района Muuga aedlinn в Маарду в ужасе - в течение последних недель здесь слышна стрельба. Два случая зарегистрировала и полиция: под обстрел попали окна частного дома и рейсовый автобус.

11 октября полиция получила сообщение о том, что в Маарду были обстреляны окна частного дома, а шины всех колес автомобиля хозяина дома продырявлены. Пуля разбила окно дома.

Стрельбу слышали и 15 октября. После этого информация попала в социальную сеть, где участники местной группы обратились за помощью ко всем, чья информация могла бы помочь выйти на злоумышленника. Полиция расследует это дело, выясняет, из какого оружия могли стрелять.

После того, как со второго случая прошло чуть больше недели, вечером 23 октября вновь произошел аналогичный инцидент: автобус городской линии 34A подвергся обстрелу на остановке Хийрехерне и прервал свой маршрут. Пуля попала в окно, и водитель посчитал необходимым вызвать на место полицию.

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"Выстрел был неожиданный, — рассказал Delfi один из пассажиров. — Поскольку у меня были наушники, то вроде он был негромким. Когда водитель сказал, что дальше не едет, то поначалу прошел холодок, но потом отправился домой пешком".

На сей раз было ясно, что в автобус стреляли из пневматического ружья. По словам констебля Роланда Меритеэ, в настоящий момент нет оснований связывать эти два случая, поэтому по каждому идет отдельное производство. "К счастью, никто не пострадал", — сказал он.

Местные жители всерьез обеспокоены. В социальных сетях задаются вопросами: как отправлять теперь детей в школу, почему об этих случаях не говорят? Но когда журналист попытался поговорить на эту тему, то ничего не получилось — кивают на полицию. Наверное, опасаются за собственную безопасность.

А у полиции подозреваемых нет. Нет и непосредственных свидетелей.

"Выстрелов много. Дети боятся даже дома оставаться одни. Постоянно кто-то слышит где-то стрельбу, — поделился страхами на условии анонимности один из местных жителей. — Люди уже в легкой панике и звонят при каждом небольшом хлопке в полицию. Но что эта бедная полиция сделает…"

По его словам, вот только позавчера вновь слышали выстрелы. Было сразу ясно, что это не фейерверк. Мужчина выскочил на улицу — а там никого.

По мнению Роланда Меритеэ, дело в хулиганском использовании пневматического оружия, которое некоторые считают "невинной детской игрушкой".

"Но были случаи, когда пневматика причиняла людям тяжелые травмы", — напоминает полицейский и заверяет, что полиция реагирует на все связанные с оружием случаи серьезно.

Правда, до сих пор не ясно, был ли инцидент 11 октября связан с духовым ружьем или нет. Непонятно, из чего стреляли в других случаях, которые полицией не зафиксированы.

Никто пока из людей не пострадал, хотя ранение похожее на пулевое получила в конце октября одна собака, что тоже добавило паники местному сообществу. Однако, по заверению ветеринара, сейчас нет оснований считать, что причиной травмы животного было какое-то оружие.

Если у кого-то есть информация о перечисленных выше случаях, или кто-то видел в районе Маарду человека с оружием, а также слышал стрельбу, полиция просит сообщить об этом по телефону 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или по электронной почте Кармо Каазику karmo.kaasik@politsei.ee (Роланду Меритеэ roland.meritee@politsei.ee).

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