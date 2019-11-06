Странная стрельба держит жителей Маарду в страхе: сначала разнесли окно, потом мишенью стал автобус

11 октября полиция получила сообщение о том, что в Маарду были обстреляны окна частного дома, а шины всех колес автомобиля хозяина дома продырявлены. Пуля разбила окно дома.

Стрельбу слышали и 15 октября. После этого информация попала в социальную сеть, где участники местной группы обратились за помощью ко всем, чья информация могла бы помочь выйти на злоумышленника. Полиция расследует это дело, выясняет, из какого оружия могли стрелять.

После того, как со второго случая прошло чуть больше недели, вечером 23 октября вновь произошел аналогичный инцидент: автобус городской линии 34A подвергся обстрелу на остановке Хийрехерне и прервал свой маршрут. Пуля попала в окно, и водитель посчитал необходимым вызвать на место полицию.

"Выстрел был неожиданный, — рассказал Delfi один из пассажиров. — Поскольку у меня были наушники, то вроде он был негромким. Когда водитель сказал, что дальше не едет, то поначалу прошел холодок, но потом отправился домой пешком".

На сей раз было ясно, что в автобус стреляли из пневматического ружья. По словам констебля Роланда Меритеэ, в настоящий момент нет оснований связывать эти два случая, поэтому по каждому идет отдельное производство. "К счастью, никто не пострадал", — сказал он.

Местные жители всерьез обеспокоены. В социальных сетях задаются вопросами: как отправлять теперь детей в школу, почему об этих случаях не говорят? Но когда журналист попытался поговорить на эту тему, то ничего не получилось — кивают на полицию. Наверное, опасаются за собственную безопасность.

А у полиции подозреваемых нет. Нет и непосредственных свидетелей.