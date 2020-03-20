20.03.2020, 16:21
Странная "биржа" обманула нарвитянина более чем на 40 000 евро
19 марта Нарвское отделение полиции возбудило уголовное по факту потери 58-летним мужчиной крупной суммы денег при якобы биржевых операциях.
19 марта Нарвское отделение полиции возбудило уголовное по факту потери 58-летним мужчиной крупной суммы денег при якобы биржевых операциях.
По имеющейся на данным момент информации, нарвитянин играл на бирже и сделал со своего расчетного счета переводы на 41 434 евро.
После последнего перевода интернет-страничка, где он совершал операции, была заблокирована, и с ним на связь больше никто не выходил.
Полиция еще раз предупреждает: ко всем предложениям об инвестициях нужно относиться с большой осторожностью.
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