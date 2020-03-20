20.03.2020, 16:21

Странная "биржа" обманула нарвитянина более чем на 40 000 евро


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Internetipettus.
Internetipettus.Foto: Jaanus Lensment

19 марта Нарвское отделение полиции возбудило уголовное по факту потери 58-летним мужчиной крупной суммы денег при якобы биржевых операциях.

По имеющейся на данным момент информации, нарвитянин играл на бирже и сделал со своего расчетного счета переводы на 41 434 евро.

После последнего перевода интернет-страничка, где он совершал операции, была заблокирована, и с ним на связь больше никто не выходил.

Полиция еще раз предупреждает: ко всем предложениям об инвестициях нужно относиться с большой осторожностью.

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