Странная "биржа" обманула нарвитянина более чем на 40 000 евро

По имеющейся на данным момент информации, нарвитянин играл на бирже и сделал со своего расчетного счета переводы на 41 434 евро.

После последнего перевода интернет-страничка, где он совершал операции, была заблокирована, и с ним на связь больше никто не выходил.

Полиция еще раз предупреждает: ко всем предложениям об инвестициях нужно относиться с большой осторожностью.