Страховая объясняет: где чаще всего воруют велосипеды?

Не стоит забывать, что сейчас становятся более активными и воры, крадущие велосипеды, которые еще до завершения сезона пытаются найти легкий заработок. Ниже страховщик делится самой свежей статистикой краж и дает совет о том, как лучше всего защитить своего верного спутника.
”Наша статистика страхования показывает, что вопреки распространенному мнению велосипеды меньше всего защищены не перед магазином или на общественной велосипедной парковке, как люди часто полагают: обычно велосипеды крадут в прямом смысле слова у двери дома, в коридоре”, — констатирует менеджер по страхованию имущества Seesam Кристель Коби. — ”Такие кражи отличаются тем, что в случае них люди считают жителей своего многоквартирного дома и наружную дверь достаточно надежными и хранят велосипеды в коридорах как с замком, так и без него. Однако в подъезды больших многоквартирных домов относительно легко попасть, поскольку соседи не знают друг друга в лицо”, — говорит она.
Статистику подтверждает также поступившая в полицию информация о кражах велосипедов, согласно которой больше всего краж велосипедов происходит именно в подъездах и коридорах. Далее следуют кражи велосипедов, оставленных на улице, парковке или в открытом дворе. Лишь затем в таблице можно увидеть подвал, подсобные постройки и гаражи. Кражи велосипедов на улицах или в подсобных постройках преобладают, прежде всего, в небольших населенных пунктах.
”Оставляя велосипед в подъезде — особенно в таком месте, где его можно заметить через окно с улицы — вы тем самым ”приглашаете” в гости воров”, — предупреждает страховщик и поясняет безопасные принципы, которых следует придерживаться, чтобы защитить свой велосипед от кражи.
Лучше людная улица, чем тихий закоулок
Прохожие и риск оказаться запечатленными на видео с помощью камеры слежения заставляют воров волноваться. Лучше всего оставлять велосипед на специальной парковке для велосипедов, где даже не обязательно иметь с собой свой замок. Часто на парковках установлена камера слежения, да и прохожих там больше, поэтому воры реже осмеливаются действовать. Если поблизости нет велосипедной парковки, то выберите какой-нибудь столб или другое подходящее место, желательно в людном месте и недалеко от осветительного столба.
Качественный велосипедный замок нужно устанавливать правильно
Если поблизости не видно ни одной стойки для велосипедов и велосипедной парковки, то, по словам Коби, хороший вариант — пристегнуть свой велосипед к уличному осветителю или дорожному знаку. Пристегнув велосипед, убедитесь в том, что он устойчиво стоит на земле или бетонном основании, в противном случае велосипед будет очень просто отсоединить от столба. Распространенная ошибка — фиксирование замка вокруг колеса, не обращая внимания на раму. В таком случае вор отделяет колесо от остальных частей и забирает велосипед с собой. Колесо просто остается на месте. В идеале велосипед нужно пристегивать в центральной части, под сиденьем. Так вору будет сложнее всего разобраться с замком.
Пристегивайте велосипед с помощью замка даже в домашних кладовках!
Конечно, не хочется тащить грязный велосипед в квартиру, расположенную на пятом этаже, однако нельзя только лишь поэтому оставлять его в подъезде без защиты. Кроме того, хранение велосипедов в коридорах многоквартирных домов ограничивают правила пожарной безопасности и постоянный риск того, что кто-то из соседей забудет закрыть наружную дверь. Где бы вы ни хранили свой велосипед — в подвале, гараже или каком-либо другом месте, все равно, даже в своем доме, следует пристегивать его с помощью замка. Чтобы максимально усложнить ворам их работу, можно смастерить крепкий анкер для пристегивания велосипеда.
”В Seesam кражи велосипедов возмещаются в рамках страхования жилья, но в случае дорогостоящих велосипедов стоит отдельно обсудить этот момент со страховщиком и при необходимости оформить дополнительную защиту. Даже если полиция установит, кто совершил кражу, она может не найти велосипед. Средний ущерб составляет, как правило, 600 евро, но недавно мы зарегистрировали кражу спортивного велосипеда стоимостью 8 000 евро, которая была совершена дома”, — Коби привела пример кражи дорогого велосипеда.
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