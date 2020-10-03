Страховая объясняет: где чаще всего воруют велосипеды?

”Наша статистика страхования показывает, что вопреки распространенному мнению велосипеды меньше всего защищены не перед магазином или на общественной велосипедной парковке, как люди часто полагают: обычно велосипеды крадут в прямом смысле слова у двери дома, в коридоре”, — констатирует менеджер по страхованию имущества Seesam Кристель Коби. — ”Такие кражи отличаются тем, что в случае них люди считают жителей своего многоквартирного дома и наружную дверь достаточно надежными и хранят велосипеды в коридорах как с замком, так и без него. Однако в подъезды больших многоквартирных домов относительно легко попасть, поскольку соседи не знают друг друга в лицо”, — говорит она.

Статистику подтверждает также поступившая в полицию информация о кражах велосипедов, согласно которой больше всего краж велосипедов происходит именно в подъездах и коридорах. Далее следуют кражи велосипедов, оставленных на улице, парковке или в открытом дворе. Лишь затем в таблице можно увидеть подвал, подсобные постройки и гаражи. Кражи велосипедов на улицах или в подсобных постройках преобладают, прежде всего, в небольших населенных пунктах.

”Оставляя велосипед в подъезде — особенно в таком месте, где его можно заметить через окно с улицы — вы тем самым ”приглашаете” в гости воров”, — предупреждает страховщик и поясняет безопасные принципы, которых следует придерживаться, чтобы защитить свой велосипед от кражи.

Лучше людная улица, чем тихий закоулок

Прохожие и риск оказаться запечатленными на видео с помощью камеры слежения заставляют воров волноваться. Лучше всего оставлять велосипед на специальной парковке для велосипедов, где даже не обязательно иметь с собой свой замок. Часто на парковках установлена камера слежения, да и прохожих там больше, поэтому воры реже осмеливаются действовать. Если поблизости нет велосипедной парковки, то выберите какой-нибудь столб или другое подходящее место, желательно в людном месте и недалеко от осветительного столба.

Качественный велосипедный замок нужно устанавливать правильно