30.05.2019, 14:19

Страховая компания предупреждает: вновь активизировались угонщики!


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Auto ja juht
Auto ja juhtFoto: Ilmar Saabas

По данным PZU Kindlustus, в последние недели вновь участились случаи угона автомобилей, причем, прежде всего, уловом воров становятся новые машины. При этом проще всего злоумышленникам угонять машины, заводящиеся без ключа, владельцы которых не уделяют достаточно внимания безопасному хранению автомобильных ключей, сказано в пресс-релизе.

”Все больше новых автомобилей оснащают системой завода без использования ключа. Например, на прошлой неделе в Харьюмаа угнали кроссовер Audi Q5 2016 года выпуска, а позавчера ночью в Тартумаа жертвой воров стал Toyota LandCruiser 2017 года выпуска”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне. По его словам, есть основания полагать, что действовали профессиональные угонщики, обладающие технологией, позволяющей усилить и скопировать сигнал расположенных неподалеку ключей от машины, а затем спокойно завести автомобиль.

”Люди все еще хранят ключи от машин, например, в прихожей, не соблюдая при этом необходимых мер предосторожности. Разумеется, в случае угона страховка возместит человеку материальный ущерб, но понятно и то, что на все ценник повесить невозможно — например, на отмененную семейную поездку на выходных и уязвленное чувство безопасности, что, разумеется, неизбежно, если ночью кто-то просто уезжает от вашего дома на вашей машине”, — отметил Танне.

Стоит помнить простые советы в отношении того, как защитить от угонщиков автомобиль, заводящийся без использования ключа. PZU приводит несколько наиболее распространенных и эффективных:

1) храните ключи от автомобиля изолированными, по возможности вдали от окон и входной двери;

2) в продаже имеются специальные подавляющие сигнал футляры;

3) сигнал также пропадет, если ключи завернуть в фольгу;

4) можно использовать пустую металлическую коробку из-под кофе, конфет или печенья;

5) если это разрешено заводом-изготовителем, ключи можно хранить и в холодильнике.

Кроме того, PZU Kindlustus советует по возможности установить перед домом систему освещения с датчиками движения и взвесить возможность установки в автомобиль дополнительной системы GPS, которая в случае угона поможет определить место нахождения машины и задержать воров.

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