Страховая компания предупреждает: вновь активизировались угонщики!

”Все больше новых автомобилей оснащают системой завода без использования ключа. Например, на прошлой неделе в Харьюмаа угнали кроссовер Audi Q5 2016 года выпуска, а позавчера ночью в Тартумаа жертвой воров стал Toyota LandCruiser 2017 года выпуска”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне. По его словам, есть основания полагать, что действовали профессиональные угонщики, обладающие технологией, позволяющей усилить и скопировать сигнал расположенных неподалеку ключей от машины, а затем спокойно завести автомобиль.

”Люди все еще хранят ключи от машин, например, в прихожей, не соблюдая при этом необходимых мер предосторожности. Разумеется, в случае угона страховка возместит человеку материальный ущерб, но понятно и то, что на все ценник повесить невозможно — например, на отмененную семейную поездку на выходных и уязвленное чувство безопасности, что, разумеется, неизбежно, если ночью кто-то просто уезжает от вашего дома на вашей машине”, — отметил Танне.

Стоит помнить простые советы в отношении того, как защитить от угонщиков автомобиль, заводящийся без использования ключа. PZU приводит несколько наиболее распространенных и эффективных: