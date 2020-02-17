Страховая фирма назвала основную причину ДТП на эстонских дорогах

Из случаев страховки каско наезд сзади стал причиной 20% аварий. В дорожном страховании этот показатель ещё выше, и наезд сзади является причиной 23% всех происшествий. Заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк говорит, что, с одной стороны, причиной являются слишком малая дистанция и невнимательность водителей автомобилей, а с другой — общая культура движения.

”Зачастую страшно смотреть, что происходит на дороге после окончания рабочего дня: езда домой напоминает борьбу за существование, где один участник движения не признаёт других, и побеждает тот, кто окажется дома первым. Однако каждый водитель является частью движения, и можно улучшить обстановку. Например, многих происшествий можно было бы избежать, если бы водители при поворотах заблаговременно включали указатели поворота и по-дружески уступали дорогу при перестроении, даже если закон не обязывает делать это”.

Мюрк сообщила, что установленная законом дистанция на городской улице при движении со скоростью 50 км/ч равна приблизительно 28 м, что равнозначно примерно пяти средним длинам легкового автомобиля (седан). На шоссе при скорости 90 км/ч рекомендуемая дистанция до другого автомобиля значительно больше — около 75 м.

”Если в каком-то небольшом городке темп движения не такой оживлённый, и проще удерживать дистанцию, то в городах с более интенсивным движением удерживать рекомендуемую дистанцию, разумеется, сложнее. Поэтому важно, чтобы водитель не поддавался искушению заняться во время езды какими-либо другими делами, например, использованием смартфона.