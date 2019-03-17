17.03.2019, 17:00

Страхование от несчастных случаев набирает популярность


rus.delfi.ee
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Страхование от несчастных случаев набирает популярность
Foto on illustreerivFoto: Kenno Soo

По данным Союза страховых обществ Эстонии (ССОЭ), в прошлом году общий объем платежей по страхованию от несчастных случаев составлял 8,6 миллиона. За год он возрос на 4,7 процентов, а за последние пять лет рост составлял всего 24,5 процентов.

По словам руководителя союза страховых обществ Марта Йэссе, рост популярности страхования от несчастных случаев показывает, что люди беспокоятся о своем здоровье все больше и страхуются от телесных повреждений. ”Несмотря на то, что больничная касса оплачивает расходы на лечение имеющих медицинское страхование людей и платит пособие по болезни за время, когда они находятся на больничном листе, это может оказаться недостаточным для покрытия ежемесячных обязательных расходов. Так как пособие по болезни начинают платить только начиная с 4 дня заболевания в размере 70 процентов от заработной платы, то страхование от несчастного случая помогает покрыть недостающую часть” — пояснил Йэссе. ”Несмотря на рост, потенциал увеличения очень велик, так как страховую защиту имеет только около 4 процентов населения”, — добавил Йэссе.

Страхование от несчастного случая помогает покрыть расходы при несчастном случае, если получите травму, останетесь нетрудоспособным или получите устойчивый физический или психический недостаток. Обычными травмами являются растяжение, сотрясение, перелом, ожог, а также, например, укус собаки.

Опираясь на статистику компании PZU Kindlustus, с мужчинами происходит несчастных случаев на половину больше, чем с женщинами. ”В основном, несчастные случаи происходят в рабочих или бытовых ситуациях. Ими могут быть падения на строительстве или рубка дров на домашнем дворе. Если из-за полученной в несчастье травмы невозможно какое-то время ходить на работу и необходимо восстановительное лечение, то возмещение по страхованию от несчастных случаев предоставляет возможность спокойно заниматься восстановлением”, — поясняет руководитель компании PZU Kindlustus по страхованию частных лиц Кристо Ыунапуу.

Опираясь на статистику компании Seesam Kindlustus, женщины заключают страхование от несчастных случаев чаще мужчин. ”Женщины часто заключают страхование от несчастных случаев детям, но они также не забывают застраховать и себя, и своего супруга. Очевидно, женщины больше осознают опасности, связанные с несчастьем. Особенно, если семья имеет обязанности в связи с кредитами или лизингами”, — сказала руководитель компании Seesam Kindlustus по страхованию от несчастных случаев Дагмар Гилден.

ССОЭ является профессиональным союзом, объединяющим всех действующих в Эстонии страховщиков, который занимается развитием сферы страхования и предотвращения возникновения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. ССОЭ проводит также разрешение страховых споров посредством примирительного органа.

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