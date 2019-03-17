Страхование от несчастных случаев набирает популярность

По словам руководителя союза страховых обществ Марта Йэссе, рост популярности страхования от несчастных случаев показывает, что люди беспокоятся о своем здоровье все больше и страхуются от телесных повреждений. ”Несмотря на то, что больничная касса оплачивает расходы на лечение имеющих медицинское страхование людей и платит пособие по болезни за время, когда они находятся на больничном листе, это может оказаться недостаточным для покрытия ежемесячных обязательных расходов. Так как пособие по болезни начинают платить только начиная с 4 дня заболевания в размере 70 процентов от заработной платы, то страхование от несчастного случая помогает покрыть недостающую часть” — пояснил Йэссе. ”Несмотря на рост, потенциал увеличения очень велик, так как страховую защиту имеет только около 4 процентов населения”, — добавил Йэссе.

Страхование от несчастного случая помогает покрыть расходы при несчастном случае, если получите травму, останетесь нетрудоспособным или получите устойчивый физический или психический недостаток. Обычными травмами являются растяжение, сотрясение, перелом, ожог, а также, например, укус собаки.