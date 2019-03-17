Страхование от несчастных случаев набирает популярность

Опираясь на статистику компании PZU Kindlustus, с мужчинами происходит несчастных случаев на половину больше, чем с женщинами. ”В основном, несчастные случаи происходят в рабочих или бытовых ситуациях. Ими могут быть падения на строительстве или рубка дров на домашнем дворе. Если из-за полученной в несчастье травмы невозможно какое-то время ходить на работу и необходимо восстановительное лечение, то возмещение по страхованию от несчастных случаев предоставляет возможность спокойно заниматься восстановлением”, — поясняет руководитель компании PZU Kindlustus по страхованию частных лиц Кристо Ыунапуу.
Опираясь на статистику компании Seesam Kindlustus, женщины заключают страхование от несчастных случаев чаще мужчин. ”Женщины часто заключают страхование от несчастных случаев детям, но они также не забывают застраховать и себя, и своего супруга. Очевидно, женщины больше осознают опасности, связанные с несчастьем. Особенно, если семья имеет обязанности в связи с кредитами или лизингами”, — сказала руководитель компании Seesam Kindlustus по страхованию от несчастных случаев Дагмар Гилден.
ССОЭ является профессиональным союзом, объединяющим всех действующих в Эстонии страховщиков, который занимается развитием сферы страхования и предотвращения возникновения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. ССОЭ проводит также разрешение страховых споров посредством примирительного органа.