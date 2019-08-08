Страх потеряли! Подростки бесконтрольно гоняют по Виймси на машинах

В расположенном под Таллинном поселке Виймси в последнее время участились случаи, когда подростков видят за рулем автомобилей.
В социальные сети попала информация о недавнем случае, когда на перекрестке улиц Кесктеэ и Колхоози произошло ДТП, в котором не имеющий водительских прав 15-летний молодой человек на родительском Jeep врезался в Škoda, где находился мужчина с маленьким ребенком. К счастью, обошлось без травм.
Пресс-секретарь полиции подтвердил Delfi, что такая авария в самом деле произошла, по ней идет следствие, но более точных данных сейчас сообщить возможности нет.
Один раз полиция задержала несовершеннолетнего прямо за рулем автомобиля, а еще в одном случае информация о водителе-юнце поступила в полицию задним числом.
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