Столкнулись зеркалами: машина перевернулась, водитель и пассажирка оказались в больнице(2)
В субботу в Пярнумаа произошло ДТП, где в результате аварии, которая началась со столкновения двух автомобилей зеркалами, пострадали два человека.
В субботу в Пярнумаа произошло ДТП, где в результате аварии, которая началась со столкновения двух автомобилей зеркалами, пострадали два человека.
26 декабря в 11.26 на 116-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме (волость Саарде Пярнуского уезда) притерлись боковыми зеркалами Nissan X-Trail (за рулем находился 63-летний мужчина) и двигавшийся в противоположном направлении Peugeot 2008 (им управлял 49-летний мужчина).
После столкновения зеркалами Nissan вылетел через полосу встречного движения в кювет и перевернулся. Водителя Nissan и находившуюся в салоне 52-летнюю женщину доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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