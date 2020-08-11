Столкновение под Пярну: пострадавшего мотоциклиста вертолетом доставили в больницу, водитель легковушки сбежал

Пострадавшего в аварии 33-летнего мотоциклиста доставили скорой помощью в больницу. По словам очевидца происшествия, при транспортировке мужчины использовался вертолет.

Участвовавший в столкновении автомобиль покинул место происшествия, по предварительной информации он направился в сторону Таллинна, сообщила полиция.

Как рассказал свидетель, авария произошла так: ехавший перед ним с узкими номерными знаками Lexus пошел на обгон, но свернул на мотоциклиста, который во избежание толкновения вылетел в кювет.

"Автомобиль, который всё это устроил, уехал", - добавил мужчина, который и вызвал полицию.

По неподтвержденным данным, полиции удалось задержать подходящий под описание свидетеля автомобиль.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.