Статистика: заказанные через приложение такси в два раза чаще попадают в ДТП

По словам руководителя ФДС Марта Йессе, высокая частота случаев возникновения ущербов в случае такси, заказываемых через приложение, стала для всех неприятным сюрпризом, и причинами этого надо заниматься.

”Хотя в этом году такси, заказываемые через приложение, обусловили меньше несчастных случаев, чем в прошлом году, они все же являются тем сегментом транспортных средств, в случае которого ущербы возникают наиболее часто. С точки зрения безопасности дорожного движения крайне необходимо, чтобы законодательство обеспечивало безопасность участников дорожного движения и пассажиров”, — сказал Йессе.

По мнению Йессе, платформы и приблизительно половина водителей такси, заказываемых через приложение, по-прежнему не выполняют требования закона. ”Водители скрывают свою деятельность как от государства, так и от страховщиков, и не регистрируют свою деятельность в регистре хозяйственной деятельности. Из-за неопределенности закона и отсутствия надзора платформы скорее благоприятствуют такой деятельности”, — отметил Йессе.

”Услуги такси, заказываемых через приложение, были узаконены полтора года назад, и пришло время начать решать возникшие на практике проблемы. Первым делом следует установить четкую финансовую ответственность платформ в тех случаях, когда они выступают посредниками в оказании услуг такими водителями и на таких транспортных средствах, которые не отвечают требованиям закона”, — констатировал Йессе.

Требуемую законом карту транспортного средства для оказания услуг такси на данный момент имеют 1650 такси, заказываемых через приложение, а всего в регистр внесено 4500 такси.