Статистика: заказанные через приложение такси в два раза чаще попадают в ДТП

Согласно статистике Эстонского Фонда дорожного страхования (ФДС), заказанные через приложение такси попадают в ДТП почти в два раза чаще по сравнению с обычными такси — и в восемь раз чаще, чем обычные транспортные средства.
По словам руководителя ФДС Марта Йессе, высокая частота случаев возникновения ущербов в случае такси, заказываемых через приложение, стала для всех неприятным сюрпризом, и причинами этого надо заниматься.
”Хотя в этом году такси, заказываемые через приложение, обусловили меньше несчастных случаев, чем в прошлом году, они все же являются тем сегментом транспортных средств, в случае которого ущербы возникают наиболее часто. С точки зрения безопасности дорожного движения крайне необходимо, чтобы законодательство обеспечивало безопасность участников дорожного движения и пассажиров”, — сказал Йессе.
По мнению Йессе, платформы и приблизительно половина водителей такси, заказываемых через приложение, по-прежнему не выполняют требования закона. ”Водители скрывают свою деятельность как от государства, так и от страховщиков, и не регистрируют свою деятельность в регистре хозяйственной деятельности. Из-за неопределенности закона и отсутствия надзора платформы скорее благоприятствуют такой деятельности”, — отметил Йессе.
”Услуги такси, заказываемых через приложение, были узаконены полтора года назад, и пришло время начать решать возникшие на практике проблемы. Первым делом следует установить четкую финансовую ответственность платформ в тех случаях, когда они выступают посредниками в оказании услуг такими водителями и на таких транспортных средствах, которые не отвечают требованиям закона”, — констатировал Йессе.
Требуемую законом карту транспортного средства для оказания услуг такси на данный момент имеют 1650 такси, заказываемых через приложение, а всего в регистр внесено 4500 такси.
Статистика ФДС основывается на данных о тех транспортных средствах, собственники которых законопослушно приобрели карту транспортного средства. Поскольку многие такси, заказываемые через приложение, не зарегистрированы в регистре хозяйственной деятельности, фактическая картина дорожного движения может несколько отличаться от статистики ФДС.
Процент частоты случаев возникновения ущерба показывает долю тех транспортных средств, которые обуславливают ущерб, связанный с дорожно-транспортным происшествием, в течение страхового года. Страховой год транспортных средств рассчитывается исходя из суммы дней действовавшего в течение года дорожного страхования.
Изменение Закона об общественном транспорте, вступившее в силу 1 ноября 2017 года, унифицировало действующие правила для такси с плафоном, то есть для обычных такси, и для такси, заказываемых через приложение, которые при оказании услуги такси пользуются услугой информационного общества.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.