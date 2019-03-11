Статистика: весной происходит больше всего ДТП, а виной этому — яркое солнце

По словам руководителя отдела транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, вырисовывается статистика, что яркое солнце очень часто отмечено причиной произошедших весной дорожно-транспортных происшествий.

"Более половины несчастных случаев, в которых водителям мешало яркое солнце, происходят в трех весенних месяцах — с марта по май. Это нам показывает статистика ущербов как по каско, так и дорожному страхованию. Поэтому водителям стоит быть особенно внимательным на разных поворотах и всегда выбирать подходящую для движения скорость”, — объяснил Кукк.

Несчастные случаи, к сожалению, не происходят только с автомобилями, иногда пострадавшими становятся и пешеходы. Поэтому внимательными стоит быть всем участникам движения.

"Из-за яркого солнца водители иногда не замечают пешеходов. Например, в одном из произошедших в прошлом году несчастных случаев автомобиль нанес тяжелые повреждения пересекавшему дорогу человеку, его восстановительное лечение было очень долгим и вместе с расходами на лечение стоило более 16 000 евро”, — объяснил Kukk.

If Kindlustus просит всех автоводителей и пешеходов считаться с утренним и вечерним солнцем, которое мешает участникам движения. Также родителям стоит напомнить об этом своим детям, перед пересечением дороги всегда необходимо убедиться, что автомобиль остановиться перед переходом.