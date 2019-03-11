11.03.2019, 13:21

Статистика: весной происходит больше всего ДТП, а виной этому — яркое солнце

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rus.delfi.ee
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teeFoto: Siim Lõvi

Следующие три месяца стоит быть очень внимательным всем участникам движения — по статистике именно в этот период происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий, в которых водители не замечают из-з яркого солнца другие автомобили или пешеходов, сообщает страховая фирма.

По словам руководителя отдела транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, вырисовывается статистика, что яркое солнце очень часто отмечено причиной произошедших весной дорожно-транспортных происшествий.

"Более половины несчастных случаев, в которых водителям мешало яркое солнце, происходят в трех весенних месяцах — с марта по май. Это нам показывает статистика ущербов как по каско, так и дорожному страхованию. Поэтому водителям стоит быть особенно внимательным на разных поворотах и всегда выбирать подходящую для движения скорость”, — объяснил Кукк.

Несчастные случаи, к сожалению, не происходят только с автомобилями, иногда пострадавшими становятся и пешеходы. Поэтому внимательными стоит быть всем участникам движения.

"Из-за яркого солнца водители иногда не замечают пешеходов. Например, в одном из произошедших в прошлом году несчастных случаев автомобиль нанес тяжелые повреждения пересекавшему дорогу человеку, его восстановительное лечение было очень долгим и вместе с расходами на лечение стоило более 16 000 евро”, — объяснил Kukk.

If Kindlustus просит всех автоводителей и пешеходов считаться с утренним и вечерним солнцем, которое мешает участникам движения. Также родителям стоит напомнить об этом своим детям, перед пересечением дороги всегда необходимо убедиться, что автомобиль остановиться перед переходом.

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