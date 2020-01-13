СТАТИСТИКА | Сколько в Эстонии пьяных водителей?

В 2018 году в ДТП в Эстонии погибло 67 человек (всего за 2018 год произошло 1 469 аварий). По вине пьяных водителей в 2018 году пострадало 15 человек. Всего полиция зарегистрировала 6791 случай, когда водитель был в алкогольном опьянении.

В 2017 году по всей Эстонии было 181 происшествие с участием нетрезвого водителя, в результате которых погибло 13 и получило травмы 236 человек.

В среднем по Евросоюзу 25% аварий происходит из-за того, что виновник ДТП был пьян.

В субботу на Саарема пьяный водитель Audi врезался в автомобиль Volvo, где находились мама, бабушка и 9-месячный ребенок — они погибли. Пассажирка, которая была в Volvo, беременная, она сейчас в больнице. По нынешней информации, водитель здоров.