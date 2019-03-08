Статистика: переменчивая зимняя погода привела к росту количества аварий

”В январе компания PZU зарегистрировала 1077, а в феврале 1057 случаев ущерба в рамках дорожного страхования, тогда как обычно в месяц их бывает около 750. Причиной является крайне переменчивая погода: иногда утром приходилось очищать стекла машин ото льда, а вечером уже шел дождь. Множество мелких столкновений и повреждений имели место как на скользких второстепенных дорогах, так и на сузившихся в результате снегопадов городских улицах”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.

К авариям привел и мощный снегопад в начале этой недели — к настоящему моменту в PZU поступило уже около 30 уведомлений об ущербе, причем можно ожидать, что их будет больше.

”В ближайшее время весенних дорожных условий не предвидится, и со сменой шин стоит подождать”, — подчеркнул Танне.

PZU приводит два случая ущерба в рамках страхования автомобилей. В случае с грузовиком речь шла о происшествии каско, размер возмещения достиг 62 000 евро.

PZU

А вот эти легковые автомобили столкнулись, находясь на безопасной на первый взгляд дворовой территории.