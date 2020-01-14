Старейшина волости Отепя и его помощник задержаны по подозрению в коррупции

Пресс-секретарь Лыунаской прокуратуры Каури Синкевичус сообщил Delfi, что Бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции помимо волостных руководителей задержало в качестве подозреваемых еще двух человек.

"Полиция предварительно признала их подозреваемыми по статье, которая предусматривает ответственность за присвоение. Один из них признан также подозреваемым по статье о злоупотреблении доверием", — пояснил Синкевичус.

Уголовное дело находится на начальном этапе, полиция продолжает сбор дополнительных доказательств.

В марте 2018 года телеканал Kanal 2 в программе "Radar" обнародовал информацию о том, как старейшина Тамберг использовал свое служебное положение для того, чтобы его семья завладела замком Сангасте. Тамберг подал на телеканал в суд, но тот оставил иск без удовлетворения.

Тамберг с 1998 года входит в ряды Социал-демократической партии, Лепик — беспартийный.