04.11.2020, 13:18

Стало известно, когда начнется судебное следствие по делу об аварии на Лаагна теэ

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Laagna teel traagilise avarii põhjustanud juht võeti vahi alla
Laagna teel traagilise avarii põhjustamises süüdistatav Isa KhalilovFoto: Rauno Volmar

Харьюский уездный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела об аварии на Лаагна теэ в Таллинне 8 февраля — об этом корреспонденту портала RusERR сказала пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Соответствующей договоренности судья по этому делу, адвокаты обвиняемых и прокурор достигли на предварительном заседании, состоявшемся 4 ноября.

О том, что Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело о трагическом ДТП на Лаагна теэ в Таллинне, в результате которого погибли два человека, а четверо пострадали, стало известно 20 октября.

В рамках дела 20-летнему Исе и 29-летнему Вячеславу предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса — то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек, сообщили в прокуратуре. Наказание по этой статье предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

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