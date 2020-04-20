Ссора во время распития алкоголя со случайным знакомым закончилась для мужчины трагически

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс пояснила, что в ходе начатого уголовного делопроизводства полицейские Нарвского отделения полиции сначала начали выяснять личность наносившего побои человека и его мотивы.

„В ходе следствия было установлено, что подозреваемый 30-летний мужчина и его друг познакомились с 43-летним мужчиной, который был также в компании друга, примерно за час до совершения этого тяжкого преступления. Мужчины вместе пошли на улицу Харидузе, где стали употреблять алкоголь. Возник конфликт и 30-летний мужчина стал бить пострадавшего, который позже скончался в больнице. К сожалению, совместное времяпровождение закончилось смертью. Чрезмерное употребление алкоголя зачастую является причиной ситуаций, когда ссоры между нетрезвыми людьми приводят к таким серьезным последствиям", — рассказала капитан полиции Татьяна Пресс.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый не может контролировать свое поведение и начинает проявлять агрессию по отношению к другим людям.

„Конфликт между только что встретившимися людьми возник очень быстро, что подтверждает, что подозреваемый не может контролировать свое поведение. Подозреваемый напал на незнакомого человека и очень быстро стал агрессивен. Эти обстоятельства подтверждают, что исходящая от подозреваемого опасность может угрожать жертвам, которые еще час назад и не знали о существовании этого человека", — добавила прокурор Кыргмаа .

Подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке.

Прокуратура подала ходатайство о взятии мужчины под стражу, 17 апреля Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчину под стражу на срок до двух месяцев.