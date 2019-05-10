США обвиняют пятерых жителей Эстонии в крупном наркопреступлении

Мужчин задержали в Эстонии, они хотели перевезти из Эстонии в США более пяти килограммов фентанила и карфентанила.

Дело, по которому проходят Евгений Боков, Виктор Литвинчук, Амид Магеррамов, Николай Нифталиев и Виталий Воронюк, будет рассматривать Манхэттенский федеральный суд.

Мужчин арестовали еще в 2018 году в Эстонии. Четверо человек находятся в США, Николай Нифталиев — в Эстонии, вскоре он будет передан американской стороне.

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